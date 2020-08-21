Мясников объяснил, почему Навального лучше лечить в Германии

У врачей в Германии не будет эмоциональной нагрузки при работе с Алексеем Навальным, заявил Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Транспортировка Алексея Навального за границу для лечения могла бы стать плюсом, так как зарубежные врачи не имели бы такой психологической нагрузки. С таким заявлением выступил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Сегодня лечащим Навального врачам приходиться работать в тяжелых психологических условиях, это может стать источником возможной неуверенности в приёме необходимых решений. Вне России с таким пациентом врачам работать проще», — написал Мясников в своем telegram-канале.

В ситуациях с тяжелыми больными врачи должны взвешивать риски, принимая решение о необходимости перевода больного из одного учреждения в другое, отметил теледоктор. По словам Мясникова, в случае с Навальным врачи поддерживают жизнедеятельность организма, а делать это можно в любом учреждении. Поэтому его транспортировка может вызвать больше рисков, чем плюсов от лечения в Германии, заключил Мясников.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Москва — Томск. Борт экстренно сел в Омске. Навальный был доставлен в БСМП №1, он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Окружение Навального считает, что его отравили, подсыпав отравляющее вещество в чай. Медики при этом не нашли в организме главы ФБК ядов, главврач больницы заявил, что причиной состояния Навального стало падение уровня глюкозы при взлете. Консилиум врачей принял решение оставить его в Омске до стабилизации его состояния, передает телеканал 360.

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