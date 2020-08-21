21 августа 2020

Десятки белорусов обвиняют в насилии над сотрудниками МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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46 человек обвинили в насилии по отношению к сотрудникам МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

После акций протеста 46 жителей Беларуси обвиняют в насилии по отношению к сотрудникам МВД. Информацию предоставили в ведомстве.

«Уголовные дела в отношении 46 граждан возбуждены за насилие в отношении сотрудников МВД Белоруссии», — цитирует представителей ведомства РИА «Новости».

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Центризбирком республики признал победу действующего президента страны Александра Лукашенко. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Лидеры стран Евросоюза осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и прозрачного расследования. После акций протеста по всей стране пропали сотни людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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