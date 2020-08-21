Десятки белорусов обвиняют в насилии над сотрудниками МВД

После акций протеста 46 жителей Беларуси обвиняют в насилии по отношению к сотрудникам МВД. Информацию предоставили в ведомстве.
«Уголовные дела в отношении 46 граждан возбуждены за насилие в отношении сотрудников МВД Белоруссии», — цитирует представителей ведомства РИА «Новости».
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Центризбирком республики признал победу действующего президента страны Александра Лукашенко. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Лидеры стран Евросоюза осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и прозрачного расследования. После акций протеста по всей стране пропали сотни людей.
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