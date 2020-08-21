В Беларуси после протестов исчезли сотни людей

Белорусская милиция продолжает принимать заявления о пропаже людей на фоне протестов Фото: Sergei Grits, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

С момента начала протестов в Белоруссии республиканская милиция получила сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых. Об этом заявили в пресс-службе МВД Белоруссии.

«С 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых», — говорится в сообщении на официальном сайте МВД республики. Там отметили, что на 21 августа милицейским осталось отработать несколько десятков обращений. В МВД добавили, что заявления о пропаже человека продолжают поступать, но не так активно, как в первые дни протестов.

Также в милиции указали, что некоторые граждане, которых ищут, отбывают наказание за противоправные действия, но, не уточнив, какие именно. Другие же уехали на заработки или отдых, никого не предупредив, сообщили в белорусском ведомстве. «Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе», — заключили в МВД Белоруссии.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Центризбирком республики признал победу действующего президента страны Александра Лукашенко, напоминает «Газета Кемерова». Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Лидеры стран Евросоюза осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и прозрачного расследования. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев признался, что многих задержали по ошибке и лично принес им извинения, передает «Пятый канал».

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