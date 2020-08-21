Ольга Бузова задумалась об эмиграции из России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова заявила, что эмигрирует из России если умрет блогер Алексей Навальный. Заявление теледивы в соцсети опубликовано с грубыми ошибками.

«Какой-то п…ц (кошмар) происходит в нашей стране! Даже в диктаторской Белорусии такого не было! Если Алексей умрет, я точно имигрирую!!!»(орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.) — пишет Бузова в Instagram-сторис. Блогеры быстро подхватили заявление Бузовой, отметив ее неграмотность. «Когда перепутала эмиграцию с иммиграцией, ещё и Белоруссию оскорбила написав с ошибкой», — пишет пользователь hodor. «Не жди чьей-то смерти, проваливай сейчас. Только научись сначала правильно писать название Белоруссии и отличать эмиграцию и иммиграцию», — советует певице автор телеграмм-канала «Борода вещает». После этих замечаний Бузова предпочла удалить снимок с заявлением из соцсети.

Ранее стало известно, что блогера Алексея Навального на самолете отправят в Германию утром 22 августа. Врачи заявили, что его состояние стабилизировалось, его готовят к транспортировке. Однако немецкие медики попросили отложить перелет, чтобы дать возможность отдохнуть пилотам воздушного судна.

Ольга Бузова допустила грубые ошибки в словах Фото: скрин сторис Instagram Ольги Бузовой

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