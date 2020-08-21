В Кургане День города отмечают в парке «Царево городище» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на единственное официальное мероприятие в честь празднования Дня города, которое проходит в парке «Царево городище», не пускают желающих попасть на праздник. Родителей с детьми, которые не записались заранее, просят посмотреть праздник за забором. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU.

Представитель охраны задает желающим попасть на территорию вопрос: «Вы по записи?» Тех, кто не записан, на территорию не пропускают. Им предлагают наблюдать за праздником, который проходит в условиях пандемии коронавируса, на безопасном расстоянии — за забором культурно-исторического комплекса.

В администрации Кургана сообщили URA.RU, что людей не пропускают в связи с карантином. «По одной причине — мероприятие по записи для того, чтобы не превысить количество 50 человек на территории. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обеспечения санитарно-эпидемиологических мер. В условиях пандемии, когда проводятся экскурсии, они проходят только по записи», — пояснили в пресс-службе мэрии.

На празднование в парк «Царево городище» прибыл глава Кургана Андрей Потапов. В выступлении он отметил, что 341 год для города это, с одной стороны, почтенный возраст, с другой стороны, можно сказать, что город только начинает жить. «Мы с вами вместе строим дома, благоустраиваем скверы, ремонтируем дороги, лечим и обучаем наших детей. Самое главное в Кургане — люди. Поэтому желаю здоровья, счастья успехов, финансового благополучия. Любите город, и он ответит взаимностью», — обратился мэр к курганцам.

Центр Кургана, в том числе и площадь, украшены ко Дню города. Но мэрия рекомендовала полиции ограничить курганцам доступ на центральную площадь. Это сделано с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что в День города запретят продажу алкоголя и перекроют проезд в центре Кургана. Пропустит празднования Дня города и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он срочно вылетел в Москву.