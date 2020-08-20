Центр Кургана, в том числе и площадь, украшают ко Дню города, который пройдет 22 августа. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. При этом, ранее мэрия рекомендовала полиции ограничить доступ курганцам на центральную площадь.
«Рекомендовать УМВД России по городу Кургану с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции ограничить доступ граждан на пл. им. Ленина и прилегающие участки улиц», — указано в постановлении «О закрытии движения автотранспорта в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных „Дню города — 2020“». Документ опубликован на сайте мэрии.
Несмотря на то, что доступ в центр города будет ограничен, рабочие 21 августа установили флаги, которые традиционно украшают Курган в День города. Флаги были установлены на улицах Гоголя и Ленина.
Ранее стало известно, что в День города запретят продажу алкоголя и перекроют проезд в центре Кургана. На момент написания новости, афишу праздника на сайте мэрии найти не удалось. Известно, что крупные мероприятия, запланированные на 22 августа, были отменены.
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