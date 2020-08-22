Больше половины россиян не готовы ставить вакцину от коронавируса

Валерий Федоров считает, что граждане РФ боятся ставить вакцину «Спутник V» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство россиян не хотят привиться от коронавируса с помощью новой вакцины «Спутник V». Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов».

«Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: «Да, скорее всего», а 52%: «Нет, не будем прививаться», — цитирует Федорова ТАСС. По его словам, большая часть населения страны не хочет ставить вакцину, так как боится и не доверяет ей.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции, зарегистрированная в России, получила название «Спутник V». Препарат назван в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 году. Ее создали в институте имени Гамалеи. Его директор Александр Гинцбург предположил, что вакцина будет защищать человека более двух лет, передает агентство Nation News.

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