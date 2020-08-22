Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

Стипендии в Российских вузах должны быть на уровне прожиточного минимумума. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Если учесть, что студент должен учиться, то размер его стипендии должен быть по минимальному прожиточному минимуму (12 130 рублей). Дать возможность жить, не жируя и учиться нормально — это правильно. Если ему не на что жить, то качество обучения страдает» — сказал Онищенко. Он подчеркнул, что если студент хорошо учится, то его стипендия должна быть значительно выше. В качестве примера он привел градацию, которая была во времена СССР, когда студент мог получать обычную стипендию, повышенную и Ленинскую.
Также депутат отметил, что величина стипендии может отличаться в разных городах и вузах. По его словам, размер оплаты может меняться. Все зависит от возможностей учебного заведения, с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета, заключил Онищенко.
В некоторых российских регионах объявили, что будут повышать студентам стипендии. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе. Экономист Константин Селянин считает, что сейчас эти выплаты не выполняют свою функцию, потому что студенту невозможно прожить на них месяц. Ранее за повышение стипендий до уровня зарплат выступили авторы аналитического доклада «Уроки «стресс-теста», передает агентство Nation News. Они считают, что стипендии аспирантов должны быть еще выше — на уровне средней зарплаты по региону.
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