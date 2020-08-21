Названы регионы, где стипендии могут поднять до уровня зарплаты

Студенческие стипендии могут приравнять к минимальной зарплате в тех регионах России, где бюджет профицитный. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист Константин Селянин.
С 1 сентября ряд регионов России будут выплачивать студентам повышенные стипендии. В некоторых субъектах прибавки ожидаются достаточно существенные. Например, в Магаданской области ежемесячные стипендии выросли с 1880 рублей до 20 588 рублей. Селянин предупредил, что в других регионах стипендии могут поднять максимум до уровня МРОТ — 12 130 рублей.
«Поднять стипендии могут регионы с профицитным бюджетом. Таких в России не более десяти. Это, например, Москва, Санкт-Петербург, Московская область и ЯНАО. В остальных увеличить стипендии [до уровня зарплат] без вмешательства федеральных властей практически невозможно. Таких разговоров на уровне правительства нет», — рассказал Селянин. Он подчеркнул, что сейчас студент не сможет прожить на нее месяц, поэтому стипендия не выполняет свою функцию.
Экономист Виталий Калугин считает, что повышенные стипендии повышают у студентов желание учиться. «В Магадане в 11 раз повысили стипендии, потому что там немного обучающихся. Это нужно, чтобы привлечь молодежь к рабочим специальностям и удерживать их интерес», — поделился с URA.RU экономист.
В прошлом году средняя стипендия в России составляла 2980 рублей, передает телеканал 360. В Минобрнауки подсчитали, что для ее повышения до уровня МРОТ потребуется около 8 миллиардов рублей. Пока в ведомстве обещают до 2022 года индексировать стипендии на 4%, сообщает RT.
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