Украина выразила протест Финляндии из-за карт с российским Крымом

Карта с Крымом возмутила украинских дипломатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Посольство Украины в Финляндии выразило протест из-за того, что телекомпания YLE показала карту, на которой Крым был обозначен как часть России. Об этом заявили в диппредставительстве Украины.

«Посольство обращает внимание YLE на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году, как часть России. Требуем поменять карту», — цитирует дипломатов «Телеканал 360». Отмечается, что карта Европы с российским Крымом появилась в утреннем эфире YLE во время трансляции интервью президента Финляндии Саули Нийнисте.

В Крыму в марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России. В июне Зеленский заявил, что власти намерены вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. До этого он сказал, что восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно без возвращения полуострова Украине. При этом бывший президент Украины Петр Порошенко увидел уникальный шанс вернуть полуостров. На днях ООН посчитали, что россиян в 2020 году по сравнению с прошлым годом стало больше на два миллиона. Увеличение цифр объяснил только тем, что жителей Крыма признали гражданами РФ.

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