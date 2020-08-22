Страховщики будут расчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом индивидуальных качеств автовладельца Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ОСАГО отменили единую базовую ставку тарифа. Страховщики с 24 августа будут расчитывать стоимость полиса с учетом индивидуальных качеств автовладельца, выписанных штравоф ГИБДД и типом траспортного средства.

Банк России расширит тарифный коридор ОСАГО на 10% в сторону повышения и понижения, что позволит страховщикам отказаться от регионального коэффициента и привязки автовладельцев к машине, пишет издание BFM.RU. Теперь в приоритете будет риск-профиль водителя, а именно: как часто и какие штрафа он получает из ГИБДД, семейное положение и наличие детей, каким автомобилям отдает предпочтение (спортивный, минивэн, джип или легковой).

Автоэксперты отмечают, что нововведение положительно отразится на большинстве автомобилистов. По словам исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, лишь 15-20% автовладельцев относятся к так называемой группе риска, для которых полис станет дороже. При этом 80-85% автовладельцев получат либо тот же тариф, либо заплатят меньше. В ЦБ в свою очередь определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут, — это явно дискриминирующие факторы, например национальная, расовая и языковая принадлежность.

Ранее Центробанк пояснил, что в полис ОСАГО можно вносить правки, если автовладелец обратился в страховую компанию с просьбой изменить сведения, указанные в документе. Сведения придется также изменить, если владелец машины потерял документы и получил их дубликат в ГИБДД.

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