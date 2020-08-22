Пушков высмеял главного конкурента Трампа на выборах в США

По мнению Алексея Пушкова, обещания Джо Байдена невыполнимы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предвыборная программа Джо Байдена — главного конкурента Дональда Трампа на предстоящих в США выборах президента — является популистской, а многие ее пункты невыполнимы. Об этом заявил председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков скептически отнесся к обещаниям Байдена победить бедность и расизм в стране, а также покончить с изменениями климата. Он сравнил эти пункты предвыборной программы с обещанием «обеспечить второе пришествие Христа». «Понятно, что эти обещания невыполнимы. Бедность не уйдет, а Ковид-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат», — написал сенатор в Twitter.

Ранее политолог Станислав Бышок в разговоре с URA.RU объяснил, почему для России будет лучше, если на предстоящих выборах президента США победит Джо Байден. По его мнению, в таком случае россияне не будут питать по поводу президента с четкой антироссийской риторикой никаких надежд.

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