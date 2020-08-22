Изменения в ОСАГО усложнят жизнь автомобилистам

Предложение Банка России расширить тарифный коридор ОСАГО на 10% в сторону понижения и повышения в зависимости от риск-профиля водителя позволит страховым компаниям безнаказанно поднимать стоимость полисов на эти самые 10%, так как в настоящее время у страховщиков нет доступа к базам ГИБДД для оценки профилей своих клиентов. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал глава Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук.

«На текущий момент нет процедуры предоставления ГИБДД данных о правонарушениях и другой информации в отношении водителей. Нет алгоритмов расчетов, нет программной части, нет самого решения. Если разработка всего вышеперечисленного случится, то не раньше следующего года», — рассказал автоэксперт. По его словам, сейчас из-за задержек в разработке программной части со стороны ГИБДД страховщики не имеют технической возможности получать информацию о своих клиентах, поэтому будут выставлять максимально возможный тариф.

Кирилл Форманчук посоветовал всем водителям, у которых в ближайшее время заканчивается срок действия полиса ОСАГО, приобрести новый уже сейчас. Новый полис можно купить за 60 дней до окончания предыдущего. «Вы можете на два месяца вперед купить полис ОСАГО, а оформить его с сентября или с октября. Я не знаю, что там будет происходить, какие они выставят тарифы. Зачем рисковать, если сейчас будет дешевле?» — добавил автоэксперт.