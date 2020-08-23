Курганские власти: почему врачи отказываются работать в области

Молодые врачи не возвращаются в Курганскую область из-за того, что во время учебы у них появляется семья или работа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Отказ возвращаться в регион чаще всего связан с изменением семейного положения или трудоустройства в другом регионе в период обучения», — объяснили в пресс-службе. В таком случае выпускник целевого направления должен вернуть в бюджет региона деньги, потраченные на его обучение.
На момент написания новости, от Курганской области в медвузах учились 817 студентов-целевиков специалитета и 72 ординатора. Они обучаются за счет средств федерального бюджета. В 2020 году в регионе на местах ждут 148 выпускников. Из них 19 человек трудоустроены и 67 человек поступают в ординатуру. В сентябре и октябре планируют трудоустроиться по 31 специалисту.
Ранее стало известно, что в Целинный район Курганской области отказались возвращаться четыре выпускника медвузов. Они должны были устроиться на работу в центральную районную больницу. На 1 августа в регионе были свободны вакансии 284 врачей и 368 фельдшеров, акушеров и медсестер. Чтобы привлечь медиков, власти дают им субсидию на ипотеку, частично оплачивают аренду жилья, выплачивают подъемные пособия по 100-150 тысяч рублей, а те, кто поедут в небольшие населенные пункты региона, получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
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