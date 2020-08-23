Омских медиков наградят за спасение Навального

Алексея Навального привезли в больницу 20 августа Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Медицинские специалисты омской больницы, которые спасали блогера Алексея Навального, получат поощрения. Об этом заявил главврач городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.

Во время пресс-конференции, Мураховский ответил утвердительно на вопрос о возможном премировании врачей и медсестер, которые оказывали помощь Навальному. «Конечно, учитывая всю эту нервозность, толпы людей, крики по ночам, конечно, и психологический фактор», — цитирует главврача ТАСС.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в БСМП №1. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Блогера вывезли на лечение в Германию, пишет RT. В Берлин его доставили как «гостя канцлера», передает «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.