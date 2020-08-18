Свердловские власти анонсировали открытие кинотеатров

Кинотеатры могут принять зрителей уже на следующей неделе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кинотеатры Свердловской области могут вернуться к работе со вторника, 25 августа. Об этом URA.RU заявил врио губернатора Алексей Орлов.

По его словам, вопрос обсуждался на заседании оперштаба 18 августа с представителями профессионального сообщества и главным санитарным врачом региона Дмитрием Козловских. «На данный момент мы фиксируем около 140 новых случаев заболевания в сутки, это достаточно большая нагрузка [для здравоохранения], поэтому решение об открытии кинотеатров будет принято, исходя из динамики заболеваемости», — сказал Алексей Орлов. Он добавил, что Дмитрий Козловских согласился с озвученным подходом.

Вопрос открытия кинотеатров будет вновь поднят на заседании оперштаба в понедельник, 24 августа. В случае положительного решения, они откроются по той же схеме, что и рестораны, то есть, со вторника 25 августа. При этом Алексей Орлов уточнил, что в кинотеатрах будет использован принцип социального дистанцирования, и на первом этапе они будут заполняться не на 100%. Как писало URA.RU, представители отрасли ранее обращались к главе региона с просьбой об открытии кинотеатров.