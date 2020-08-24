Российскую вакцину от коронавируса испытают на белорусах

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Белоруссия станет первой страной, в которую будут поставлять российскую вакцину от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российская вакцина от коронавируса будет поставлена в Белоруссию. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Президенты [России и Белоруссии] договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от короновируса, произведенной в РФ», — цитирует агентство телефонный разговор лидеров стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Отмечается, что Белоруссия станет первой страной, в которую будут поставлять российскую вакцину от коронавируса.

Первую в мире вакцину от коронавируса 11 августа зарегистрировали институт имени Гамалеи и Минобороны РФ. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, вакцина показала высокую эффективность и безопасность. Первыми будут вакцинировать медицинских работников и учителей, добавил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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