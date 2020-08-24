Омские врачи Навального сделали новое заявление

Омские врачи, лечившие блогера Алексея Навального, согласны передать врачам берлинской клиники «Шарите» результаты исследований, проведенных во время его лечения. Соответствующее заявление появилось на сайте правительства Омской области.
«Врачи омской БСМП №1 готовы предоставить врачам немецкой клиники Charite как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов пациента А.А.Навального», — говорится на сайте правительства. Эти данные должны помочь немецким врачам проследить динамику болезни Навального.
Немецкие врачи из клиники «Шарите» сообщили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ. Исход болезни остается неизвестным. Ранее российские врачи высказывали мнение, что Навальный мог отравиться антидепрессантами.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. Сейчас Навальный находится в искусственной коме.
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