Медики выяснили, чем мог отравиться Навальный

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Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Блогер Навальный впал в кому после отравления

Алексей Навальный, вероятнее всего, отравился антидепрессантами. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на неназванных медиков.

«Приоритетный диагноз — отравление антидепрессантами. Консилиум специалистов исключил инсульт, эпилепсию и опухоль в голове, а также кровоизлияние в мозг», — передает телеканал.

Потеря Навальным сознания, повышенное слюноотделение, подключение к ИВЛ говорят о том, что попавшее в организм вещество разрушил синоптическую передачу нервного импульса. Подобное воздействие на организм оказывают нейролептики, отметили медики.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва, самолет совершил экстренную посадку в Омске. Он впал в кому, врачи оценивают его состояние как тяжелое. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, его могли отравить, подмешав токсин в чай. Однако правоохранительные органы пока не рассматривают версию о намеренном отравлении. В Кремлю Навальному пожелали скорейшего выздоровления.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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