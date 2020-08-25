Учитель русского языка назвала главную речевую ошибку Урганта

Иван Ургант часто путает ударения в словах, считает Татьяна Гартман Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант постоянно допускает ошибки, неправильно расставляя ударения в словах. Такое мнение выразила учительница русского языка и youtube-блогер Татьяна Гартман.

Учительница объяснила, что около двух лет назад именно Ургант вдохновил ее на создание youtube-канала, где она проверяет на ошибки высказывания знаменитостей. «Иван Ургант тогда сказал „обоих“ вместо „обеих“, и с тех пор почти ничего не изменилось. Иван продолжает регулярно ошибаться», — заявила Гартман в видео на youtube-канале «Училка vs ТВ».

В своем выпуске учительница обратила внимание, что Ургант постоянно путает ударения в словах. Так, телеведущий говорит «бАловался», а надо «баловАлся», отметила Гартман. Также Ургант говорит «излечИт (правильно «излЕчит»), «новорОжденный» («новорождЕнный») и «мусоропрОвод» («мусоропровОд»).

На своем youtube-канале Татьяна Гартман анализирует речь знаменитых телеведущих и политиков. Под ее разбор попадали президент России Владимир Путин, телеведущий Леонид Парфенов, журналист Владимир Познер, блогер Юрий Дудь. Таким способом Гартман намеревается ликвидировать безграмотность в России.

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