В критические моменты курс доллара может превысить 80 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

До конца года курс доллара сохранится на уровне 75-77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал финансовый аналитик Виталий Калугин.

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов спрогнозировал возможную девальвацию рубля осенью. По его мнению, курс доллара может вырасти из-за введения новых санкций, выборов в США и геополитических разногласий.

«Сейчас рубль занял среднее положение в 75-77 (рублей за доллар — прим. ред), которое до конца года, наверное, удержится», — отметил Калугин в разговоре с корреспондентом агентства. При этом экономист допустил повышение курса еще на 5-6 рублей, которое может быть связано с большим бюджетным дефицитом в 2020 году.

Настоящим риском, по мнению Калугина, является ситуация, при которой рубль может упасть сразу на 10-15%. Но в этом году такого падения не произойдет. Незначительные колебания национальной валюты, по его словам, вряд ли стоит связывать с девальвацией. «Если считать девальвацией что-то больше 80 рублей, то она в этом году уж точно не состоится», — заключил аналитик.

Накануне сообщалось о незначительном росте рубля по отношению к доллару. По итогам торгов 24 августа, курс американской валюты снизился до 74,2 рубля, напоминает «Национальная служба новостей».

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