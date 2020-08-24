Писателя Крапивина перевели из реанимации

Владиславу Крапивину стало лучше Фото: Анна Майорова © URA.RU

Состояние екатеринбургского 81-летнего писателя Владислава Крапивина улучшилось. Об этом сообщила URA.RU невестка писателя Лариса Крапивина.

«Его состояние постоянно меняется, какие-то качели — то лучше, то хуже. Сегодня ему опять стало лучше, его перевели из реанимации в палату. Многие бывшие каравелловцы готовы помочь перевести Владислава Петровича в хорошую московскую больницу, но его состояние пока не позволяет. И еще, мы даже не знаем, что у него. Врачи вроде и не скрывают от нас диагноз, но и не говорят его. Нам сказали его лишь один раз при первой госпитализации — подозрение на коронавирус», — рассказала Лариса Крапивина.

Ранее URA.RU писало, что 24 августа Крапивину стало хуже, и его поместили в реанимацию. В конце июля писателя госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее врачи заподозрили у него коронавирус, но он не подтвердился. 7 августа Крапивина выписали, хотя его состояние было еще хуже, чем до госпитализации. После разразившегося скандала 12 августа к Крапивину приехали врачи и приняли решение о срочной госпитализации в ОКБ № 1. Писателя прооперировали и поместили в реанимацию.