24 августа 2020

Из курганского правительства ушла чиновница, курирующая закупки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улицы перед празднованием дня города. Курган, правительство курганской области, город курган, флаги победы
Отдел госзакупок курганского правительства остался без начальника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из правительства Курганской области уволилась начальник отдела государственного заказа управления делами Алена Заверняева. Ранее она работала в подчинении у управляющего делами Евгения Семенова, покинувшего пост в июне. Информацию URA.RU сообщили инсайдеры.

«Она курировала все закупки. Тесно работала с Семеновым и ее уход в принципе был ожидаемым», — уточнил один из инсайдеров. Другой осведомитель также сообщил об увольнении начальницы отдела госзакупок. При этом добавил версию, почему чиновница уволилась: «Есть информацию, что их отдел могут расформировать».

Получить комментарии в отделе госзакупок URA.RU не удалось. Телефон был постоянно занят. В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило.

В июне из курганского правительства уволился управляющий делами Евгений Семенов. Опытный чиновник, который начал работать при экс-губернаторе Олеге Богомолове, не смог взаимодействовать с новой командой. В курганском правительстве заговорили о сокращение чиновников. К октябрю реорганизуют «Управление по обеспечению деятельности правительства» и «Управление гостиничного хозяйства» (УГХ). Последнего после объединения не будет.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...