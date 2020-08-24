Из курганского правительства ушла чиновница, курирующая закупки

Отдел госзакупок курганского правительства остался без начальника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из правительства Курганской области уволилась начальник отдела государственного заказа управления делами Алена Заверняева. Ранее она работала в подчинении у управляющего делами Евгения Семенова, покинувшего пост в июне. Информацию URA.RU сообщили инсайдеры.

«Она курировала все закупки. Тесно работала с Семеновым и ее уход в принципе был ожидаемым», — уточнил один из инсайдеров. Другой осведомитель также сообщил об увольнении начальницы отдела госзакупок. При этом добавил версию, почему чиновница уволилась: «Есть информацию, что их отдел могут расформировать».

Получить комментарии в отделе госзакупок URA.RU не удалось. Телефон был постоянно занят. В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило.

В июне из курганского правительства уволился управляющий делами Евгений Семенов. Опытный чиновник, который начал работать при экс-губернаторе Олеге Богомолове, не смог взаимодействовать с новой командой. В курганском правительстве заговорили о сокращение чиновников. К октябрю реорганизуют «Управление по обеспечению деятельности правительства» и «Управление гостиничного хозяйства» (УГХ). Последнего после объединения не будет.