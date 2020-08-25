Пока властям региона не рекомендовано ослаблять коронавирусный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области стабилизировалась ситуация по числу больных коронавирусом, но пока коэффициент распространения инфекции не позволяет вводить новые послабления в регионе. Только в одном из трех сценариев прогноза URA.RU областным властям будет рекомендовано ослабить коронавирусный режим.

Региону для нового этапа снятия ограничений нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 от 70 человек на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0; 0,8 или 0,5.

В Курганской области можно будет ввести послабления, если данный коэффициент продержится четыре дня подряд ниже 0,5. В ближайшие семь дней такое только возможно в оптимистичном сценарии, но для этого количество новых случаев заражения должно ежедневно снижаться на пять человек.

В других сценариях новых послаблений не ожидается. По стабильному прогнозу в регионе будут ежедневно регистрировать по 24 новых случая заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). Для ухудшения ситуации число новых зараженных каждый день должно увеличиваться на одного (пессимистичный прогноз).

В регионе действует масочный режим, но можно посещать кафе и рестораны. На 25 августа в регионе подтвердили 2870 случаев коронавирусной инфекции за все время эпидемии.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU