Из-за ошибок в системе ПФР пенсионеры недополучили миллиарды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обязательства по выплате недополученных пенсий, которые Пенсионный фонд России по ошибке выплатил умершим гражданам, возьмет на себя правительство РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказала руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская.

«Проблемы с ПФР в России носят перманентный характер. И это ещё раз доказывает, что бремя по выплате пенсий видимо, всё-таки ляжет целиком и полностью на Правительство РФ и бюджет страны», — сказала эксперт «Сильной России» по вопросам финансовой и правовой грамотности. Она объяснила, что технические ошибки в системе индивидуального учета ПФР привели к тому, что некоторые россияне недополучили пенсии, а другие получили их с излишками. По словам Залюбовской, чтобы исключить нарушения в будущем нужно провести аудит каждого пенсионера и заложить в бюджет средства по всем недоплатам.

Счетная палата РФ нашла ошибки в системе выплат пенсий россиянам, пишет RT. Финансовый аналитик Виталий Калугин заявил URA.RU, что из-за этого россияне могли недополучить до 3 млрд рублей за два года. Залюбовская также подтвердила, что речь идет о миллиардах рублей.

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