Раскрыты подробности гибели российского генерала в Сирии

Колонну военных могли намеренно заманить на мины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гибель генерал-майора Вооруженных сил РФ Вячеслава Гладких в Сирии произошла из-за неосторожных действий военных при выполнении своей задачи или предательства командного состава. Это привело к тому, что колонна с челябинским военачальником попала в ловушку, поделился мнением военный аналитик Леонид Нерсисян.

Генерал-майор Гладких погиб 18 августа в Сирии. Российский военный, а также командующий национальной обороны города Аль-Меядин и еще не менее четырех солдат сирийской армии стали жертвами взорвавшейся бомбы на пути автоколонны.

«Взрыв произошёл не во время движения колонны, а в момент остановки у сгоревшего тягача, когда российский генерал и сирийские военные вышли из автомобилей. Соответственно, трагедия произошла не вследствие недостатков защищённости какого-либо типа военной техники», — пишет Нерсисян в материале для EurAsia Daily.

Он считает, что джихадисты, скорее всего, использовали самодельное взрывное устройство. «Вероятнее всего, террористы просто заминировали территорию вокруг подбитой сирийской техники, а колонна не проявила должного внимания и попала в ловушку», — говорит аналитик. По его словам, в подобных случаях саперы должны были сначала проверить обочину дороги. И только убедившись в безопасности, командиры могли бы покинуть свои бронеавтомобили, способные защитить от мин и самодельных фугасов. При этом Нерсисян не исключает версию предательства: вследствие затяжной гражданской войны в Сирии командный состав могли намерено заманить на мины.

URA.RU пыталось получить комментарий представителя Минобороны России. На звонок журналиста не ответили.