Telegram сменил официальный флаг Беларуси на оппозиционный. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Бело-красно-белый флаг оппозиция использует вместо официального флага Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

В мессенджере Telegram при отправке эмодзи белорусского флага отправляется анимация бело-красно-белого полотна. Такое нововведение появилось в приложении.

Стикер с развевающимся флагом отправляется автоматически при отправке эмодзи белорусского флага. Бело-красно-белый флаг использует оппозиция в Белоруссии. Таким флаг государства был до 1995 года. В тот год на референдуме его заменили на красно-зелено-белый.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после победы Александра Лукашенко в президентских выборах. Он набрал более 80% голосов, передает RT. В стране начались массовые протесты.Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что ущерб от них в Белоруссии составляет 500 миллионов долларов.

Фото: Telegram

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...