В мессенджере Telegram при отправке эмодзи белорусского флага отправляется анимация бело-красно-белого полотна. Такое нововведение появилось в приложении.
Стикер с развевающимся флагом отправляется автоматически при отправке эмодзи белорусского флага. Бело-красно-белый флаг использует оппозиция в Белоруссии. Таким флаг государства был до 1995 года. В тот год на референдуме его заменили на красно-зелено-белый.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после победы Александра Лукашенко в президентских выборах. Он набрал более 80% голосов, передает RT. В стране начались массовые протесты.Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что ущерб от них в Белоруссии составляет 500 миллионов долларов.
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