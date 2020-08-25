В Российских школах не хватает места для обучения школьников во время пандемии. Об этом заявила директор «Центра по правовой поддержке „Мама в праве“» Виктория Рашина.
«Даже в московских школах кабинетов не хватает. Про глубинку и говорить нечего, многим школам придется вводить 2 и 3 смену», — цитирует издание «Московский комсомолец» Рашину. По ее словам, школы переоборудуют актовые залы и кабинеты технологии под учебные кабинеты.
Рашина добавила, что учителям придется работать целый день. Она усомнилась, что в российском бюджете найдутся средства для оплаты труда учителей.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о требованиях к процессу обучения в новом учебном году. В частности, в одном классе во время урока не могли находиться более 25 человек, передает «
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