Российским школьникам не хватит места для учебы с 1 сентября. Кому грозит вторая смена

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Школы переоборудуют актовые залы и кабинеты технологии под учебные кабинеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В Российских школах не хватает места для обучения школьников во время пандемии. Об этом заявила директор «Центра по правовой поддержке „Мама в праве“» Виктория Рашина.

«Даже в московских школах кабинетов не хватает. Про глубинку и говорить нечего, многим школам придется вводить 2 и 3 смену», — цитирует издание «Московский комсомолец» Рашину. По ее словам, школы переоборудуют актовые залы и кабинеты технологии под учебные кабинеты.

Рашина добавила, что учителям придется работать целый день. Она усомнилась, что в российском бюджете найдутся средства для оплаты труда учителей.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о требованиях к процессу обучения в новом учебном году. В частности, в одном классе во время урока не могли находиться более 25 человек, передает «Федеральное агентство новостей». Также школы закупят санитайзеры. По словам Кравцова, регионы готовы к выполнению всех требований. В Министерстве просвещения России отказались переносить начало учебного года на 1 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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