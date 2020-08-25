Росстат отчитался о ценах на продукты

В июле потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем, однако стоимость продуктов снизилась на 0,1%. Об этом свидетельствует отчет Росстата.
«В России в июле по сравнению с июнем потребительские цены возросли на 0,4% […] цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%», — говорится в документе.
При этом больше всего за месяц подорожали фрукты — на 2,2%., хлеб и крупы стали дороже на 0,4%, масла — на 0,2%. Стоимость сахара, джема, меда и конфет выросла на 0,7%, мяса и морепродуктов — на 0,4%. А вот цены на овощи, наоборот, снизились на 6,6%, на молочные изделия, сыры и яйца — на 0,1%
Раннее URA.RU писало, что в России впервые с начала года зафиксирована дефляция. Главной причиной дефляции стало снижение цен на овощи. Больше всего подешевели картофель, помидоры, лук, огурцы и яблоки. Самым подорожавшим продуктом стала гречка.
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