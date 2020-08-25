25 августа 2020

Росстат отчитался о ценах на продукты

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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, овощи, продукты, фрукты, черешня, овощи фрукты
Больше всего подорожали фрукты, а овощи стали дешевле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В июле потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем, однако стоимость продуктов снизилась на 0,1%. Об этом свидетельствует отчет Росстата.

«В России в июле по сравнению с июнем потребительские цены возросли на 0,4% […] цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%», — говорится в документе.

При этом больше всего за месяц подорожали фрукты — на 2,2%., хлеб и крупы стали дороже на 0,4%, масла — на 0,2%. Стоимость сахара, джема, меда и конфет выросла на 0,7%, мяса и морепродуктов — на 0,4%. А вот цены на овощи, наоборот, снизились на 6,6%, на молочные изделия, сыры и яйца — на 0,1%

Раннее URA.RU писало, что в России впервые с начала года зафиксирована дефляция. Главной причиной дефляции стало снижение цен на овощи. Больше всего подешевели картофель, помидоры, лук, огурцы и яблоки. Самым подорожавшим продуктом стала гречка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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