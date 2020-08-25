Зарплату на удаленке предлагают ниже Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Число вакансий на удаленке за год выросло вдвое. Среди лидеров — Екатеринбург, Омск и Красноярск. Однако офисных сотрудников, наоборот, сокращают. Об этом свидетельствуют данные исследований «Авито Работа», ВЦИОМа и Национального агентства развития квалификаций (НАРК).

«За июнь в стране появилось на 14% больше предложений на удаленке, чем в мае, а за июль — еще на 14% больше, чем в июне», — передает « News.ru ».

Отмечается, что наибольший рост вакансий в июле текущего года по сравнению с июлем 2019 зафиксирован в Екатеринбурге. Там число вакансий увеличилось на 212%. Также больше вакансий на удаленке стало в Омске (+163%), Красноярске (+161%) иЧелябинске (+155%). При этом, увеличилось и количество резюме, где удаленная работа отмечена как предпочтительная. Больше всего работать из дома хотят в Омске (+489%), Воронеже (+437%) и Екатеринбурге (+424%). Чаще всего вакансии с удаленным режимом работы предлагаются в сферах рекламы, маркетинга, PR и IT. Специалисты «Авито Работа» подчеркнули, что зарплаты при работе из дома предлагают на 5% ниже, чем при обычном графике.

Эксперты отмечают, что в текущей экономической ситуации работодатели активно сокращают сотрудников, которые трудятся в традиционном режиме. «По самым скромным подсчетам, сейчас уже идет сокращение кадров от 20 до 25% от экономически активного населения. Думаю, что к 2021 году мы подойдем с безработицей, по моим прогнозам, в 5—7 млн человек», — сказал экс-министр труда РФ и первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

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