Российские десантники отработали штурм здания в Беларуси

Российские солдаты соревновались с белорусскими коллегами на конкурсе «Полярная звезда» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Десантники из России отработали штурм здания и освобождение заложников на территории Беларуси. Минобороны РФ уточнило, что это было задание для военных в рамках международного армейского конкурса «Полярная звезда».

«При перемещении на автомобиле группа, попав в засаду, покинули автомобиль и поразили 10 появляющихся мишеней на дальности до 400 метров», — объясняют условия заданий «Известия». Также солдатам пришлось прыгать с парашютом, преодолевать «заминированные» участки и стрелять по врагу ночью. В соревнованиях участвуют как российские, так и белорусские военные.

После выполнения всех заданий военные отрабатывают эвакуацию группы специального назначения. На последнем этапе солдатам предстоит совершить десятикилометровый марш-бросок и занять круговую оборону на условном месте эвакуации. По сценарию туда за участниками соревнования прибывает вертолет, на котором военные и «эвакуируются».

25 августа в Беларуси объявили о призыве военных из запаса. Отдельные воинские части в стране приведут в повышенную боевую готовность, пишет телеканал 360.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.