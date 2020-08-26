В Минске возле Комаровского рынка прошел митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пришедшая на него женщина запугивала окружающих адом.
«Если мы не поддержим нашего президента, наши родственники, наши родители не примут нас на небеса! Мы будем все в аду!» — кричала она. Ее окружали другие женщины и размахивали флагами Белоруссии. Участники акции в поддержку Лукашенко скандировали «За батьку!», держали в руках плакаты с надписью «Не дадим развалить страну», пишет «Ридус».
Председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич заявил, что согласно белорусской Конституции, нельзя создавать общественные органы, которые якобы имеют право пересмотреть итоги президентских выборов. Поэтому создание Координационного совета оппозиции противоречит Основному закону страны.