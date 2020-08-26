В Беларуси поддержали Лукашенко, чтобы не попасть в ад. ВИДЕО

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Белоруссия, флаг белоруссии, Белоруссия
В столице Белоруссии прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

В Минске возле Комаровского рынка прошел митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пришедшая на него женщина запугивала окружающих адом.

«Если мы не поддержим нашего президента, наши родственники, наши родители не примут нас на небеса! Мы будем все в аду!» — кричала она. Ее окружали другие женщины и размахивали флагами Белоруссии. Участники акции в поддержку Лукашенко скандировали «За батьку!», держали в руках плакаты с надписью «Не дадим развалить страну», пишет «Ридус».

Председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич заявил, что согласно белорусской Конституции, нельзя создавать общественные органы, которые якобы имеют право пересмотреть итоги президентских выборов. Поэтому создание Координационного совета оппозиции противоречит Основному закону страны.

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. «Если мы не поддержим нашего президента, наши родители нас не примут. Мы будем все в аду». ????Подписывайтесь и следите #region7by #repost ????#беларусь #belarus #минск #витебск #гродно #брест #могилев #гомель #выборы #саша3 #ямы97 #новости #тихановская #странадляжизни #Лукашенко #стоптаракан #stoptarakan #чп #странадляжизни #выборы2020 #драки #like #like4like #честныевыборы #митинг #чесныевыборы #деньги #бчб #стопнасилие #драки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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