Стало известно, кто чаще всего умирает от коронавируса

Ученые рассказали, какие болезни повышают риск смерти от COVID-19 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выяснилось, какие пациенты чаще всего гибнут из-за коронавируса. Обычно это люди с диабетом и еще несколькими заболеваниями, рассказали американские ученые в пресс-релизе исследования Тулейнского университета.

«Ожирение, диабет и преддиабет, высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина являются предикторами большего количества случаев смерти у пациентов. Чем больше таких диагнозов у вас есть, тем хуже будет исход», — цитирует ведущего автора исследования доктора Джошуа Денсона EurekAlert.

Всего исследователи проанализировали 287 человек, которые попали в больницы с гипертонией, ожирением, диабетом и низким количеством липопротеинов в крови. Больных разделили на тех, у кого есть метаболический синдром (совокупность перечисленных заболеваний) и тех, у кого его нет.

В итоге 56% людей с метаболическим синдромом оказались в отделениях интенсивной терапии. Также 48% потребовалась искусственная вентиляция легких. 26% больных с синдромом умерли. Среди тех, у кого метаболический синдром не наблюдался, в интенсивную терапию попали всего 24%, а скончались только 10%.

22 августа стало известно, что более 50% россиян не готовы привиться от коронавируса. Тем не менее, российский препарат испытают на десятках тысяч граждан, пишет агентство Nation News.

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