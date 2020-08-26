В четырех регионах УрФО воздух оказался самым грязным в России

Список российских регионов с самым загрязненным воздухом по итогам 2019 года возглавил Красноярский край. Вместе с тем в топ-10 субъектов с наибольшим объемом выбросов в атмосферу вошли Кемеровская область, а также четыре уральских региона — ХМАО, ЯНАО, Свердловская и Челябинская области.
«По показателям выбросов в атмосферу в топ-10 регионов вошли Красноярский край (2623 тыс. тонн), где среди отраслей превалирует металлургическая, угледобывающая Кемеровская область (1830 тыс. тонн) и нефтегазовый Ханты-Мансийский автономный округ (1343 тыс. тонн)», — пишет РБК со ссылкой на отчет консалтинговой сети FinExpertiza. Следом идет Свердловская область (1036 тысяч тонн), на пятом месте разместился ЯНАО (787 тысяч тонн). Челябинская область по объемам выбросов занимает седьмое место (595 тыс. т.).
Всего в 2019 году выбросы российских заводов и транспорта в атмосферу составили 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. Таким образом, на каждого жителя России приходится около 155 кг вредных газов. В разных регионах она может составлять от 23 кг до 1,6 тонн. Наибольший урон атмосфере из промышленных производств наносит металлургия, четверть выбросов генерируют автомобили.
Эти данные аналитики FinExpertiza получили на основании докладов Росприроднадзора, которые учитывают отчеты кампаний о выбросах и информацию о выбросах автомобилей.
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