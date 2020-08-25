Курганским медикам, которые жаловались Путину, поступили угрозы

Курганские сотрудники дома ребенка пожаловались в Москву на зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ГКУ «Курганский дом ребенка специализированный», которые пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на зарплату, рассказали об угрозах увольнением. Об этом URA.RU стало известно от медиков.

«Понеслись угрозы. Сегодня [и.о. главного врача Елена] Чистякова на планерке сказала: «Раз вы так высоко зачихнули, готовьтесь, буду за вами следить, и, если что-то не так, сразу увольнять», — написали агентству сотрудники дома ребенка.

С их слов, в работе персонала руководство может найти любой повод для недовольства. «Дальше, мы думаем, будет ещё хуже», — высказали опасения сотрудники учреждения.

Большая часть персонала работает в доме ребенка свыше 20 лет. Сотрудники обслуживают детей-инвалидов в возрасте до 4 лет, от которых отказались родители. Агентству персонал заявлял, что любят свою работу и детей, согласны брать переработку, но и за свой труд хотят получать достойную зарплату.

Воспитатели, например, пожаловались в обращении президенту на то, что у педагогов нет доплат за стаж, стимулирующие выплаты в размере 30% также не выплачиваются. За работу с детьми-инвалидами, считают воспитатели, им положены повышающие коэффициенты 0,2 и 0,15-0,2. Производится выплата только лишь по одному коэффициенту — 0,2.

Получить комментарии и. о. главврача Елены Чистяковой URA.RU не удалось. На момент звонка ее не было на месте. Сотрудник обещал передать информацию и контактный телефон. Звонка в редакцию не последовало. Сейчас в учреждении проверку финансово-хозяйственной деятельности проводит департамент здравоохранения Курганской области.