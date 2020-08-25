Завершилось следствие по делу депутата заксобрания Свердловской области Александра Коркина, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщила URA.RU мать погибшего екатеринбургского бизнесмена Сергея Титова.
«Сегодня мне следователь сообщил, что передал дело прокурору на подпись. Сказал, что прокурор должен утвердить в срок до 5 сентября, после этого передадут в суд», — рассказала URA.RU Елена Титова.
В СКР по Свердловской области от комментариев воздерживаются, Александр Коркин не отвечает на телефонные звонки. В региональной прокуратуре подтвердили факт передачи дела. «У прокурора есть 10 дней для принятия решения, есть ли основания для утверждения обвинительного заключения по уголовному делу. В случае положительного решения и передачи в суд, мы известим», — сказала URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Ранее URA.RU сообщало, что депутату было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». URA.RU подробно рассказывало об этом инциденте: в сентябре 2019 пьяная компания, отмечая окончание подготовки к выборам в Госдуму, каталась на катере по реке Лозьва. Тогда на катере прозвучал выстрел — был ранен в голову Сергей Титов. В больнице Серова его прооперировал нейрохирург из Екатеринбурга, после чего Титова доставили в ГКБ №40 столицы Урала, а спустя время перевезли в больницу его родного Карпинска, где он и скончался.
Участники банкета утверждали, что произошел самострел: якобы Титов потянулся к ружью и случайно зацепил курок. Однако экспертизы позволили установить, что выстрел в Титова был произведен со стороны с расстояния — обвинение предъявлено хозяину ружья, депутату свердловского заксобрания от ЛДПР Александру Коркину. Первое время депутат отрицал участие в банкете. Также отрицал свое присутствие на катере и кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому округу от «Справедливой России» Алексей Коровкин. В полиции зафиксировано, что о случившемся им сообщил Коровкин. Однако политик заявил URA.RU, что это звонил его тезка-двойник.
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