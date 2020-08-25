Начальник межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» (Курганская область) Денис Мурашов задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и махинациях с премиями подчиненных. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России. Ранее источники URA.RU заявляли об обысках у высокопоставленного силовика.
«По версии следствия, в конце 2016 года подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал премирование ряда подчиненных в явно завышенном размере», — отмечают в ведомстве. Деньги перечислялись на лицевые счета подчиненных, которые «по незаконному указанию начальника» обналичивали их и передавали Мурашову лично или через посредников большую часть полученных средств.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 26 августа сотрудники СК и регионального УФСБ провели обыски в Каргапольском отделе полиции, а также дома у подозреваемого и его родственников. Мурашов задержан, решается вопрос о заключении под стражу.
Об обысках у Мурашова ранее сообщали источники URA.RU. Инсайдеры отмечали, что претензии к силовику вызваны махинациями с премиями. Ранее обвинения в аналогичных преступлениях были предъявлены замначальника областного УМВД Андрею Шамину, экс-начальнику Шадринского отдела полиции Дмитрию Кокотееву, экс-начальнику Далматовского отдела полиции Андрею Кашину. Позже источники URA.RU заявляли, что проверки бухгалтерии пройдут во всех отделах полиции.
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