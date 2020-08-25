Проверка в областном УМВД инициирована руководством главка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении начальника межмуниципального отдела полиции «Каргапольский» (Курганская область) Дениса Мурашова, задержанного 26 августа, проводится служебная проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Начальника отдела полиции подозревают в присвоении денег, предназначенных на выплату премий сотрудникам полиции. «По данному факту начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки», — уточняют в областном главке.

В ведомстве отмечают, что факт противоправной деятельности начальника отдела выявили сотрудники областного УФСБ. «В случае установления вины сотрудника, он будет привлечен к ответственности и уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его непосредственный руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее стало известно, что следственное управление СК России по Курганской области возбудило в отношении Мурашова уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В Каргапольском отделе полиции, дома у подозреваемого и его родственников прошли обыски. Следствие будет ходатайствовать о заключении силовика под стражу на период следствия.