Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

В интернет слили данные покупателей Joom Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Личные данные 55 тысяч покупателей маркетплейса Joom утекли в интернет. Об этом заявили представители нескольких российских банков.

«Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тысяч карт. » сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая по всему миру», — передает РБК слова представителей банков.

Объявления об этой базе нашлись на специализированных сайтах и в Telegram-каналах. В большинстве из них данные можно скачать бесплатно. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные и адрес проживания. Представитель Joom сказал, что утечка произошла из-за того, что злоумышленники получили доступ к ресурсам одного из контрагентов Joom. «Подтвердить информацию об объеме в 55 тысяч мы не можем: сперва нам нужно изучить опубликованную базу и проанализировать ее на предмет соответствия нашим данным», — сказали в интернет-магазине.

В базе содержатся сведения о картах и клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, МКБ, Тинькофф банка, Росбанка, Почта банка, Киви банка, Абсолют банка, «Ак Барса», Промсвязьбанка, Ситибанка, Юникредит банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Ренессанс Кредит» и других российских, а также зарубежных банков.

Ранее масштабная утечка личных данных россиян произошла после голосования по поправкам к Конституции. Паспортные данные граждан продавали в сети по 1,5 доллара. В даркнете было выставлено около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей.

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