Сотовые операторы лишат россиян безлимитных тарифов

МТС отказался от популярного «Тарифище» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов. Соответствующее решение уже приняли МТС и Tele2.

«С 27 августа МТС изменил условия безлимитного архивного плана „Тарифище“. Теперь у пользователей есть выбор: остаться на безлимите и платить больше на 50—75 рублей или перейти на новую версию тарифа при сохранении той же цены, но лишь с 30 Гб интернет-трафика», — передает информацию представителей компании газета «Известия».

В пресс-службе МТС пояснили, что проанализировали базу и выяснили, что подавляющее большинство абонентов безлимитных тарифов (75%) используют 12—15 Гб трафика ежемесячно. То есть они платят за то, чем не пользуются. Tele2 c 26 августа закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много интернета». Она действовала для ряда тарифов и позволяла за 200 рублей в месяц использовать безлимитный интернет. Генедиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что операторам вообще не стоило возвращать безлимитные тарифы. Он напомнил, что полтора года назад «большая четверка» уже отказывалась от нетарифицируемого трафика, но потом вернула из-за конкуренции. По его словам, операторы теряют на безлимитах, причем не только в средствах, но и в качестве услуг для большей части абонентов.

Ранее сообщалось, что с осени подорожает сотовая связь минимум на 1-3%. Операторы начнут стимулировать россиян к переходу на более дорогие тарифы. Отмечается, что условия пакетного тарифа могут меняться за счет сокращения количества включенных минут и роста числа включенных гигабайтов, это приводит к повышению стоимости пакета. Кроме этого, резко вырастет стоимость связи за границей.

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