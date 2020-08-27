Экономист рассказал, как спасти личные данные от мошенников

Любителям онлайн-шопинга грозит утечка данных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единственный действенный способ защититься от утечки данных — это отказ от онлайн-покупок. Об этом заявил в разговоре с URA.RU экономист Виталий Калугин.

Ранее Центробанк объявил об утечке личных данных 55 тысяч покупателей маркетплейса Joom. В сети оказалась база, содержащая часть номеров карт, срок их действия, указание банков, а также ФИО, контактные данные и адреса проживания.

«Если вы хотите сохранить свои данные в тайне, то ничего не покупайте в интернете. Потому что все, что вы вбиваете в компьютерный механизм, однажды может оказаться в общем доступе», — сказал Калугин. По его словам, с теми данными, которые утекли в сеть, россиянам не грозит ничего серьезного. Так как полный номер карты получить не сложно, в отличие от CVV кода, который указан на ее обратной стороне. «Поэтому телефонные мошенники и ждут, чтобы вы его сами назвали во время разговора», — объяснил он.

Если речь идет о номерах телефонов, то злоумышленники могут пойти на прямое уголовное преступление, рассказал экономист. Они могут заменить симку и напрямую снять деньги с банковской карты, привязанной к ней. «Регулярно за такое мошенничество менеджеры различных сотовых операторов оказываются в тюрьме, потому, что это сговор», — заключил Калугин.

Мобильные операторы совместно с кредитными организациями займутся созданием системы, блокирующей звонки мошенников от лица банков, передает агентство Nation News. Это позволить россиянам сохранить свои сбережения.

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