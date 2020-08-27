Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

По итогам первых шести месяцев 2020 года вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина возглавила рейтинг самых богатых россиянок. В Forbes ее состояние оценили в 1,3 миллиарда долларов.
«У Батуриной капитал вырос на 100 млн долларов до 1,3 млрд долларов», — пишет Forbes. На второй строчке рейтинга оказалась генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1,1 млрд долларов). Замыкает тройку самых богатых женщин России Екатерина Федун (700 млн долларов) — дочь миллиардера Леонида Федуна, акционера нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак».
Ранее выяснилось, что телеведущая Ксения Собчак стала самым богатым Insta-блогером по версии Forbes, передает агентство Nation News. Также журнал обнародовал рейтинг самых богатых семей России. Его возглавили клан Ротенбергов с суммарным состоянием в 5,45 миллиарда долларов, пишет «Национальная служба новостей».
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