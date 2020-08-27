В России вновь начало расти число зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердилось 4 711 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло 975 576. За сутки 6 411 гражданам удалось справиться с болезнью, 121 заболевших скончались.
Первое место по числу новых случаев удерживает Москва (+637), на втором месте — Санкт-Петербург (+184), на третьем — Московская область (+148). Среди уральских регионов по числу больных лидером остается Свердловская область (+119). Новые заболевшие также зарегистрированы в ХМАО (+65), в Челябинской области (+69), в Тюменской области (+47), в ЯНАО (+42) и в Пермском крае (+58).
Ранее был представлен первый в России прибор, определяющий в воздухе коронавирус, передает агентство Nation News. Тем временем в США отказались тестировать вакцину от коронавируса, разработанную в России, пишет «Утро.ру».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.