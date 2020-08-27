В этом году из-за пандемии приемные комиссии принимали копии документов в онлайн-режиме. Это добавило вузам хлопот Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приемная кампания 2020 года в вузах России завершилась. Выпускники школ определились с будущей профессией и подали документы в университеты. Кто сделал правильный выбор, каких специалистов не хватает работодателям, где ожидаются самые высокие заработные платы — выясним в эфире на youtube-канале URA.RU 28 августа в 17:30 (екб).

Гостями нашего эфира станут ректор УрФУ Виктор Кокшаров, заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, председатель совета директоров «Контур» Дмитрий Мраморов и первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов. Спикеры расскажут, какие профессии сейчас популярны среди абитуриентов, а в каких сферах уже сейчас ощущается острая нехватка кадров. Также разберемся, как молодому специалисту без опыта найти престижную работу.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в новом учебном году высшие учебные заведения России примут на все формы обучения более миллиона студентов. Для них было выделено свыше 500 тысяч бюджетных мест.