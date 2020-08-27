В ходе опроса ВЦИОМа большинство россиян заявили о существовании «национального характера». Около трети граждан выразили сомнение в его наличии. Тем не менее они назвали свойственные соотечественникам черты.
Худшими своими чертами россияне полагают пристрастие к алкоголю и наркотикам. «Среди отрицательных черт россияне называли пристрастие к алкоголю и наркотикам, надежду на авось, лень, безынициативность и вялость», — пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос. Среди положительных — доброта и душевность.
Ранее стало известно, что самой значимой жизненной целью для российской молодежи оказались не образование и дети, а материальное благополучие. Так, для 60% граждан самым важным в жизни оказался финансовый достаток. Меньше всего молодых людей интересует «рождение и воспитание только одного ребенка», «наличие постоянного партнера» и «получение высшего образования» (по 5%).
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