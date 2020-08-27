Ликвидация ПФР приведет к отмене государственных пенсий. Мнение экономиста

Ликвидация Пенсионного фонда России в перспективе может привести к исчезновению государственного пенсионного обеспечения. Об этом в беседе с URA.RU заявил экономист Константин Юрченко.
С предложением избавиться от ПФР накануне выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он объяснил это тем, что база данных фонда работает с ошибками, поэтому от нее лучше отказаться в пользу инфраструктуры Федеральной налоговой службы.
«Если эта идея не просто ради хайпа, а действительно будет прорабатываться — это подготовка к отказу от государственного пенсионного обеспечения вообще», — считает Юрченко. Он также сказал, что перенос функций ПФР на налоговую службу — технически выполнимая, но нецелесообразная идея. «Бюджет не для того [существует], чтобы заниматься выплатой пенсионных средств. Для этого нужна отдельная структура. Поэтому в мире сложилась практика создания пенсионных фондов», — говорит экономист.
В Госдуме РФ считают, что закрытие Пенсионного фонда не поможет решить проблемы граждан. Ведь, кроме выплаты пенсий, у ПФР есть еще другие обязанности.
Предложение о ликвидации ПФР поступило вскоре после новости о том, что из-за технических ошибок фонд выплатил часть пенсий умершим гражданам, пишет «
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