Американский спецназовец, работавший на Россию, жил в Челябинске

В 1990-е американец находился в Челябинске по образовательной программе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, признавшийся в шпионаже в пользу России, жил в Челябинске. Во время обучения на Урале его и завербовали российские спецслужбы.

«Американца завербовали российские спецслужбы еще в 1996 году, во время его первого визита в нашу страну. Тогда он был в Челябинске по образовательной программе», — приводит данные расследования телеканал 360. По данным спецслужб США, Деббинс сотрудничал с Россией до 2011 года. За годы шпионажа американец периодически бывал в России, получил кодовое имя «Икар Лесников» и подписал документы о том, что хотел бы служить в войсках РФ.

В США Деббинс служил в химических войсках с 1998 по 2005 годы. Потом по приказу российской разведки перешел в спецназ. О шпионаже Деббинс признался на допросе в 2019 году, объяснив, что хотел «освободить Россию от деспотичного правительства». Задержали американца только в августе 2020 года. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока, уточняет « Федеральное агентство новостей ».