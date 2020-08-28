Число заражений коронавирусом в России продолжает расти

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За сутки в России от коронавируса умерли 110 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На 28 августа в России выявлено 4 829 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 4 829 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — передает оперштаб. За время пандемии в России обнаружено 980 405 случаев коронавируса. За сутки умерли 110 человек (за весь период — 16 914 человек).

Больше всего заражений выявлено в Москве (+654), на втором месте — Санкт-Петербург (+187). Немного меньше в Московской области (+150). Среди уральских регионов по числу выявленных случаев COVID-19 первое место занимает Свердловская область (+121). Новые заболевшие также зарегистрированы в ХМАО (+64), в Челябинской области (+68), в Тюменской области (+48), в ЯНАО (+47) и в Пермском крае (+59). Сутками ранее в России было выявлено 4 711 новых случаев.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что уже начались поставки вакцины от коронавируса в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний, передает «Федеральное агентство новостей». Первыми в стране прививки смогут сделать медработники и учителя.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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