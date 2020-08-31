В свердловском суде озвучат детали расстрела девушек на Уктусе

На следственном эксперименте Александров показал, как убилва девушек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

В Екатеринбурге стартует громкий процесс по делу 35-летнего инженера-конструктора оборонного завода им. Калинина Алексея Александрова, обвиняемого в расстреле двух девушек. Сегодня государственный обвинитель впервые публично озвучит подробности преступления в обвинительном заключении, сообщают в Свердловском областном суде.

Ранее URA.RU писало, что Александров просил суд присяжных, но после того, как ему были объяснены правила этой формы судопроизводства, он сразу отозвал свою просьбу.

По версии следствия Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. На допросах Александр признался в убийстве. Мужчина заявил, что он мизантроп, и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек. Также Александров заявил, что его целью было убить четырех человек, но совершить новую расправу он не успел, так как затянулся поиск нового ствола для винтовки. Александров жаловался на то, что его унижали и били в детстве.

Нашли Александрова через форум любителей оружия, на котором за несколько дней до убийства он консультировался по поводу способов усиления мощности своей пневматической винтовки калибра 6.35 мм. Экспертиза установила, что девушки были убиты именно из оружия Александрова. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, из хулиганских побуждений».