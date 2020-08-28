Вакцина от коронавируса может дать эффект только в следующем году, считает Анатолий Альтштейн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Победы над коронавирусом не стоит ждать через полгода. При этом эпидемия может свернуться сама по себе, но это займет год или два. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что окончательная победа над коронавирусом произойдет максимум через полгода, пишет RNS. По его словам, над этим работают ученые, уже появилась первая вакцина вакцина и скоро могут появиться ее аналоги.

Альтштейн допустил, что пандемия сойдет на нет сама по себе, потому что летальность от коронавируса сейчас уже ниже, чем была в первые месяцы. «Сворачивание эпидемии возможно, но точно не через полгода. Это займет год или два. Коронавирусы в этом смысле причудливые, они уже несколько раз уходили от прямого воздействия на них, отступали и потом снова атаковывали человечество», — сказал вирусолог.

При этом специалист сомневается, что появление вакцины приведет к победе над коронавирусом уже через полгода. «Вакцину через полгода только введут в строй, а, скорее всего, еще позже. Она сможет оказать влияние на эпидемию только в следующем году, еще через несколько месяцев. Когда именно это произойдет, зависит от того, насколько эффективна будет вакцина», — заявил Альтштейн. Пока, по его словам, не проведены соответствующие испытания, в мире только идет третья фаза.

По данным на 28 августа, в России зафиксировано уже 980 тысяч заболевших коронавирусом. При этом ежедневно фиксируется порядка 5 тысяч новых случаев.

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